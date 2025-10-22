'Medio Metro' fue hallado con un balazo y rodeado de perros; FGE investiga homicidio doloso

Ciudad de México.- El pasado lunes 20 de octubre de 2025 se encontró en una barranca de San Sebastián de Aparicio, a las afueras de Puebla, el cadáver del bailarín poblano Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como Medio Metro el Original. En un inicio, las autoridades locales habían planteado la hipótesis de que probablemente había sido atropellado, aunque esta versión fue descartada posteriormente por Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La exmagistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla confirmó que el cuerpo de Medio Metro presentaba un impacto de bala en la cabeza, situación que refuerza la idea de que se trata de un homicidio doloso. Según medios locales, al momento del hallazgo, los restos de Francisco, en un avanzado estado de descomposición, estaban rodeados por varios perros dentro de un canal de riego ubicado sobre la avenida Maximino Ávila Camacho.

Elementos que acudieron a la escena —policía estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y personal médico de emergencia— corroboraron que efectivamente el occiso llevaba varios días fallecido y que presentaba heridas producidas por perros y ratas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay sospechosos ni detenidos vinculados con este crimen.

Idamis Pastor Betancourt

"Apenas sucedió el evento ayer, se hizo el levantamiento del cadáver. Sí sufrió un balazo en la cabeza, entonces es lo que les puedo decir hasta el momento (…) las investigaciones están avanzando al respecto", declaró Pastor Betancourt ante diversos medios de comunicación. La funcionaria se comprometió a llegar hasta el fondo de este caso que causó conmoción entre la sociedad.

Un poco sobre Francisco Pineda Pérez

De acuerdo con información en línea, fue el primero en iniciar con el apodo de Medio Metro en 2004, y se hizo famoso participando en eventos y bailes organizados por grupos como Sonido Kiss Sound. El día que se difundió su lamentable muerte, algunos otros personajes con nombres similares salieron a aclarar en sus plataformas que estaban bien y que no eran ellos de quienes se hablaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui