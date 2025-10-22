Muere 'El Güero' tras ser baleado al suroriente de Ciudad Obregón; filtran FOTO de la víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras ser atacado a balazos la tarde-noche del martes 21 de octubre de 2025 en la colonia Nueva Galicia, al suroriente de Ciudad Obregón, Sonora, Luis Enrique R. F., de 33 años de edad, perdió la vida en el Hospital IMSS Bienestar. De acuerdo con el reporte, el deceso del hombre se registró a las 04:35 horas de este miércoles 22 de octubre, cuando recibía atención médica luego de varias horas de haber ingresado al mencionado nosocomio.

Según informes preliminares del caso, el ataque ocurrió a las 18:40 horas del martes y tuvo lugar en el cruce de las calles Emperadores y Versalles, cuando el individuo fue sorprendido por sus victimarios. Después de ser alertados sobre el violento hecho, elementos policíacos se movilizaron hacia el lugar de los hechos y confirmaron la presencia del sujeto lesionado, quien presentaba heridas de bala en una de sus piernas y a la altura del abdomen.

El fallecido, presuntamente apodado como 'El Güero' y con domicilio la misma colonia Nueva Galicia, buscó refugio después de ser herido por los proyectiles de arma de fuego e ingresó a una vivienda del sector que tenía la puerta abierta y en donde un adulto mayor se encontraba viendo televisión. Afortunadamente, los gatilleros no irrumpieron en la propiedad y escaparon de la zona con rumbo desconocido.

El ataque se registró en las calles Emperadores y Versalles.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) desplegaron un fuerte operativo de seguridad y se presentaron en el sitio. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron los primeros auxilios al individuo, a quien posteriormente trasladaron e ingresaron al Hospital IMSS Bienestar alrededor de las 19:00 horas.

Mientras agentes de las diferentes corporaciones policíacas resguardaban el perímetro, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las diligencias correspondientes, además trascendió que se localizaron al menos cinco casquillos percutidos de arma larga. Los indicios balísticos serán integrados a la respectiva carpeta de investigación, aunque hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención.

Luis Enrique R. F. recibió múltiples impactos de bala en su cuerpo.

