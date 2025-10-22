Muere joven aspirante a boxeadora en Aguascalientes; se desvaneció tras recibir un golpe

Aguascalientes, Aguascalientes.- La comunidad deportiva de Aguascalientes lamentó este miércoles el sensible fallecimiento de Kiara Paula Rubalcava, una joven de 17 años de edad y aspirante a boxeadora, quien perdió la vida el pasado domingo 19 de octubre a consecuencia de las lesiones sufridas durante una sesión de entrenamiento. El incidente tuvo lugar el pasado viernes 17 de octubre en las instalaciones del gimnasio Gym Box Jhonny, ubicado en la colonia Potreros del Oeste.

Según los primeros informes, Kiara, quien había iniciado su formación en la disciplina del boxeo hacía apenas 2 meses, participaba en una sesión de práctica de combate, comúnmente conocida como "sparring". La joven fue invitada a apoyar en el entrenamiento de otra compañera que se preparaba para una pelea, en una práctica que se desarrollaba bajo la supervisión de los instructores del establecimiento.

Durante el intercambio de golpes, la adolescente se desvaneció y presentó convulsiones, por lo que fue atendida de inmediato por paramédicos. Fue trasladada inicialmente a un hospital del IMSS para recibir atención de urgencia y, posteriormente, transferida al Hospital Hidalgo debido a la gravedad de su estado. Ahí, fue diagnosticada con un daño cerebral severo que requirió una intervención quirúrgica especializada por parte de un neuropediatra.

A pesar de los esfuerzos médicos, Kiara Paula falleció 2 días después. El caso ha sido notificado a la Fiscalía General del Estado, la cual ha iniciado una Carpeta de Investigación para esclarecer con precisión las circunstancias que rodearon el deceso. Las autoridades buscarán determinar la secuencia de los hechos y evaluar si existió alguna omisión o negligencia por parte del gimnasio y el personal a cargo del entrenamiento.

En respuesta a este lamentable suceso, la Asociación Hidrocálida de Boxeo emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias y subrayó la importancia fundamental de que los atletas entrenen exclusivamente en espacios certificados. La asociación destacó que solo los gimnasios avalados pueden garantizar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad diseñados para proteger la integridad física de cada deportista.

DISGRACEFUL THIS GIRL HAD BEEN TRAINING 2 MONTHS AND HAS SADLY PASSED AWAY DUE TO INJURIES SUSTAINED IN A SPARRING SESSION RIP SO TRAGIC LOST FOR WORDS WITH THIS SHAME ON ANYONE IN CHARGE OF WATCHING OVER THAT SPARRING uD83DuDE22 uD83DuDC94 THOUGHTS OUT TO THE FAMILY OF KIARA PAULA RUBALCABA pic.twitter.com/h2SnRQJdGh — TEAM BATMANBOXING (@teambatman4) October 22, 2025

Mientras tanto, el Colegio de Arte y Ciencias, institución donde estudiaba Kiara, la recordó como una "alumna talento", uniéndose al duelo que embarga a su familia y amigos.

Fuente: Tribuna del Yaqui