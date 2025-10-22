Omar García Harfuch rinde cuentas ante el Senado y señala reducción del 32% en homicidios

Ciudad de México.- Durante el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compareció ante el Pleno del Senado de la República para detallar los resultados y la estructura de la política de seguridad implementada durante el primer año de la actual administración. El secretario llegó al recinto legislativo minutos antes de las 11:00 horas (centro), donde fue recibido por legisladores de diversas fracciones parlamentarias.

En declaraciones previas a su presentación formal, García Harfuch adelantó algunos de los indicadores más relevantes, indicando un descenso en los delitos de alto impacto. Destacó una reducción del 32 por ciento en los homicidios a nivel nacional, lo que se traduce en aproximadamente 27 muertes violentas menos cada día en comparación con periodos anteriores. Asimismo, resaltó los decomisos sin precedentes de narcóticos y armas de fuego, y la destrucción de más de mil 500 laboratorios clandestinos gracias a las operaciones conjuntas del Ejército y la Marina.

Ya durante la sesión de comparecencia, el titular de la SSPC afirmó que uno de los objetivos primordiales es la consolidación de instituciones de seguridad sólidas y confiables, considerándolas un requisito indispensable para garantizar la continuidad de las políticas públicas y avanzar hacia la pacificación del país. "Estamos con saldo mucho a favor de cómo empezamos", señaló, enfatizando que los logros obtenidos son el resultado de un trabajo articulado y una estrecha coordinación con las entidades federativas.

Para ofrecer una visión integral, el secretario desglosó la Estrategia de Seguridad Nacional en cuatro ejes fundamentales. El primero es 'Atención a las causas'. Este pilar se enfoca en la prevención del delito desde su raíz social. Se impulsan programas como el desarme voluntario, brigadas de proximidad que visitan los hogares para identificar factores de riesgo y jornadas de paz y justicia en comunidades vulnerables.

Omar García Harfuch, en su comparecencia ante el Senado, informó que la Estrategia Balam de la Guardia Nacional ha logrado reducir el robo en carreteras en un 27% y ha desplegado 1,200 efectivos en 22 tramos carreteros de 12 estados. pic.twitter.com/MpGI58MEd5 — Luis (@Abarca091) October 22, 2025

El segundo es 'Consolidación de la Guardia Nacional'. Se ha fortalecido la presencia y capacidad operativa de esta institución, con un despliegue de más de 133 mil elementos en todo el territorio nacional, lo que permite una mayor cobertura y capacidad de respuesta. El tercero es 'Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia'. La estrategia prioriza el uso de inteligencia para identificar y neutralizar a los principales generadores de violencia.

Según el secretario, esto ha resultado en una eficiencia operativa un 240 por ciento superior a la del año anterior, permitiendo la detención de objetivos prioritarios y la desarticulación de células delictivas. Y por último está 'Coordinación interinstitucional'. Se ha reforzado la colaboración diaria entre el Gabinete de Seguridad federal y las autoridades estatales y municipales. Este eje es clave para el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos que maximizan el impacto de las fuerzas del orden.

Hoy recibimos al secretario de @SSPCMexico, Omar García Harfuch (@OHarfuch), quien compareció ante el @senadomexicano para rendir cuentas sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, en el marco del Primer Informe de Gobierno.



En el segundo piso de la Cuarta… pic.twitter.com/9mSnlyttGt — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) October 22, 2025

Finalmente, el secretario García Harfuch agradeció al Senado por el apoyo brindado a las reformas constitucionales que han fortalecido el andamiaje legal en materia de seguridad, reconociendo la importancia de la colaboración entre poderes para alcanzar los objetivos de paz y estabilidad para México.

Fuente: Tribuna del Yaqui