Roberto Giovani está acusado de intentar estrangular a mujer en Edomex; ya está detenido

Toluca, Estado de México.- Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el avance en el caso de un presunto ataque ocurrido en Toluca. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Roberto Giovani 'N', por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. Los hechos se registraron el pasado 18 de octubre en un domicilio de la delegación de San Pablo Autopan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en el lugar se encontraban la víctima y el ahora imputado cuando se originó una agresión que escaló de verbal a física. En el clímax del altercado, el individuo presuntamente sujetó a la mujer por el cuello con la intención de asesinarle mediante asfixia. La agresión fue interrumpida gracias a la intervención de una menor de edad que se encontraba presente, cuya acción evitó un desenlace fatal.

Tras el suceso, se realizó una llamada a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Toluca, quienes procedieron con la detención en flagrancia de Roberto Giovani 'N'. El sospechoso fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para dar inicio a las diligencias correspondientes. Después de integrar las evidencias iniciales, la Fiscalía mexiquense presentó el caso ante una autoridad judicial.

Al analizar la evidencia, el juez consideró que existían datos suficientes para presumir la participación del detenido en el delito señalado, por lo que determinó vincularlo a proceso. Como parte de esta resolución, se estableció un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar más pruebas. Asimismo, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en reclusión durante el proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM