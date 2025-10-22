Se llamaba Manuela: Irrumpen en una casa y asesinan a balazos a adulta mayor en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Poco después del mediodía de este miércoles 22 de octubre de 2025, un ataque a balazos se registró al interior de un domicilio de la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán, el cual dejó como saldo la muerte de una mujer. Según datos de medios locales, el pasado jueves 7 de agosto del presente año, cerca de esa misma vivienda, un hombre también fue ejecutado cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta.

Según información del portal de noticias Línea Directa, la hoy occisa fue identificada como Manuela 'N', de 65 años de edad, quien quedó sin vida en la entrada de un residencia ubicada en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta tras ser atacada por al menos un gatillero. A través de una llamada a las líneas de emergencias del 911, las diferentes corporaciones policíacas fueron alertadas y llegaron a la ubicación, en donde confirmaron el homicidio de la fémina.

Aproximadamente a las 12:30 de este miércoles, las autoridades recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego y una mujer lesionada al oriente de la sindicatura de Aguaruto, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Policía Municipal de Culiacán, se presentaron en el sitio. A su llegada, los uniformados confirmaron el ataque y notificaron a los servicios médicos.

Posteriormente, paramédicos del Grupo Voluntario de Aguaruto acudieron al lugar y, tras valorar a la víctima, corroboraron que la fémina ya no contaba con signos vitales. Una vez que se constató el fallecimiento de la sexagenaria, los elementos policíacos notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes y realizó las averiguaciones previas del caso.

Después de que concluyeron las diligencias, la autoridad competente ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará bajo resguardo del Ministerio Público y se le realizará la autopsia de ley, para luego ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui