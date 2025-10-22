Se ocultaba en Sonora: Detienen a David Anthony, prófugo de la justicia de Estados Unidos

Puerto Peñasco, Sonora.- En una demostración de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) facilitó la detención y entrega de un ciudadano estadounidense que era buscado por las autoridades de Arizona. El operativo fue fruto del intercambio de información y la coordinación constante con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Esto permitió la localización de quien lleva por nombre David Anthony 'N', de 49 años de edad. El individuo, originario de Phoenix, contaba con una orden de arresto activa emitida en el condado de Maricopa por el presunto delito de robo en tercer grado. Su aprehensión se efectuó sin contratiempos, en la colonia Centro, de Puerto Peñasco, específicamente en las inmediaciones de las calles Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero.

Una vez asegurado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se activó el protocolo para su repatriación. El sujeto fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), la autoridad encargada de gestionar su estatus migratorio y proceder con su deportación. Siguiendo los cauces legales, el personal del INM coordinó su traslado seguro hasta la garita internacional de Lukeville, Arizona.

En dicho punto fronterizo que limita con Sonoyta, Sonora, se realizó la entrega de David Anthony 'N' a las autoridades estadounidenses, quienes se encargarán de presentarlo ante la justicia para que responda por los cargos en su contra. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "reafirma su compromiso de fortalecer los mecanismos de cooperación binacional en materia de procuración de justicia, contribuyendo a la captura y retorno de personas buscadas".

En otro caso similar, tras un operativo de seguridad, elementos de la Fiscalía de Sonora lograron la captura de un individuo que era buscado por las autoridades de Sinaloa por su presunta participación en el delito de homicidio doloso. El detenido fue identificado como Ricardo 'N', de 37 años de edad, alias de 'El Richar'. Su aseguramiento tuvo lugar durante este mes de octubre en la colonia Luis Donaldo Colosio, de la ciudad de Nogales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora