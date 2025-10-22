Segunda balacera del día: Sicarios asesinan a un hombre al poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora. - Un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, perdió la vida la noche de este miércoles 22 de octubre tras ser víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, ubicado en el sector poniente de Ciudad Obregón. El suceso ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al parecer, presuntos sicarios abrieron fuego en su contra en las inmediaciones de las calles De la Rioja y Córdova. Según los primeros informes, la víctima intentó resguardarse de la agresión ingresando a un domicilio cercano, donde finalmente fue localizado. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras valorar al individuo, confirmaron su muerte. El hecho provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

El área fue acordonada por un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, quienes se encargaron de resguardar la escena del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este hecho, ya que los responsables lograron darse a la fuga.

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo presente para iniciar las indagatorias correspondientes, recabando evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento de este nuevo homicidio. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos de identificación.

La vivienda donde sucedió la agresión con armas de fuego

Fuente: Tribuna del Yaqui