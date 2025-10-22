Sujetos ejecutan a balazos a hermanos al sur de Culiacán; uno recién había salido de prisión

Culiacán, Sinaloa.- En una jornada de martes 21 de octubre de 2025 marcada por la violencia, un ataque armado registrado cerca de la Feria Ganadera, en el sector Barrancos, al sur de Culiacán, privó de la vida a dos hombres que se movilizaban a bordo de una camioneta Ford Ranger, modelo viejo. Los primeros reportes indican que los fallecidos se dirigían a su domicilio en el sector Lomas de San Isidro, cuando fueron baleados por gatilleros desconocidos.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hoy occisos fueron identificados de forma preliminar como Cristian 'S' y Luis Alfredo 'S', de 29 y 21 años de edad, respectivamente. Trascendió que eran hermanos y que se desplazaban sobre el bulevar Jesús Kumate al momento de ser interceptados por sus victimarios. Según datos recabados por Los Noticieristas, el mayor de los hermanos recién había salido del penal de Aguaruto.

Cristian 'S' estaba preso en el penal de Aguaruto de Culiacán por delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo. Estuvo cinco años en prisión y ya había cumplido su condena, por eso había sido liberado ayer", detalló el medio anteriormente citado.

Se dijo que los hechos se registraron alrededor de las 19:15 horas del martes, cuando las líneas de emergencias recibieron un reporte sobre disparos de armas de fuego sobre el bulevar Jesús Kumate y Las Torres, en las inmediaciones de la Feria Ganadera. A su llegada, elementos del Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar) encontraron a las víctimas a bordo de una unidad, confirmando así el doble homicidio.

En el sitio también se localizó una camioneta Nissan Kicks, la cual presentaba una llanta averiada, por lo que quedó bajo resguardo local. En un informe, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que también se registraron dos personas heridas a causa del violento hecho; sin embargo, no se especificó si se trata de víctimas colaterales o si viajaban en alguno de los vehículos siniestrados que ya se describieron.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en la escena del crimen. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para que los cuerpos pudieran ser trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicarán las pruebas de ley. En tanto, las camionetas fueron remolcadas a una pensión de Bienes Asegurados de la FGE.

Fuente: Tribuna del Yaqui