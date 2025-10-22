A un año del asesinato del sacedorte Marcelo Pérez, cae 'El Chesman', segundo implicado en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este miércoles 22 de octubre de 2025 fue detenido el presunto líder del grupo delictivo Los Motonetos, Héctor “N”, alias El Chesman, durante un operativo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este sujeto se encuentra relacionado con el homicidio del padre Marcelo Pérez, un religioso indígena tsotsil de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con información extraoficial, en una labor conjunta, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal lograron capturar a El Chesman, quien también está acusado de un par de delitos ocurridos el 7 de octubre de 2023 por pandillerismo y atentados contra la paz, así como contra la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado.

En cuanto al asesinato del sacerdote, quien fungió como un ferviente defensor de los derechos indígenas y promotor de la paz en los pueblos originarios de la zona de Los Altos, presuntamente fue cometido por Héctor, quien esperó a Marcelo Pérez a que saliera de la misa el 20 de octubre de 2024. El religioso se dirigía al templo de Guadalupe a bordo de su unidad cuando dos hombres armados lo abordaron y le dispararon.

Padre Marcelo Pérez

De hecho, el delincuente, junto con sus secuaces, solía amenazar a las personas con armas de fuego, palos y piedras. No solo atemorizaban a transeúntes, sino también a comerciantes, a quienes exigían dinero a cambio de permitirles vender sus productos. Aquellos que se negaban eran agredidos físicamente y, en algunas ocasiones, también sufrían daños en sus vehículos particulares.

Actualmente, El Chesman se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación legal. Cabe destacar que, el lunes pasado, miles de católicos de diversos municipios de Chiapas se reunieron para efectuar una peregrinación y una misa en San Andrés Larráinzar con motivo del primer aniversario luctuoso del padre Marcelo Pérez, exigiendo justicia y que los responsables paguen con todo el peso de la ley.

