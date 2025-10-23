Angustiosa búsqueda en Sonora: Familia de Héctor José no pierde la esperanza de encontrarlo

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- En sus redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha de búsqueda para localizar a Héctor José Hernández González, un joven de 20 años que fue visto por última vez el pasado 30 de octubre de 2023 en el municipio de San Ignacio Río Muerto. Desde ese momento, los familiares de Héctor viven momentos de profunda angustia ante la falta de noticias.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, el joven es de tez morena clara, tiene cabello castaño claro y ondulado, ojos cafés pequeños y complexión robusta. Mide aproximadamente 1.60 metros y pesa cerca de 50 kilogramos. Asimismo se indicó que entre sus señas particulares destaca un lunar en forma de mancha en la región del glúteo derecho, un rasgo importante que puede facilitar su identificación.

Sus seres queridos, junto con las autoridades correspondientes, solicitan el apoyo por parte de la ciudadanía para difundir la información y colaborar con cualquier dato que pueda ayudar a que regrese con bien a su casa. Cada detalle, por más pequeño que parezca, puede ser clave para dar con su ubicación y devolver la tranquilidad a sus familiares y amigos.

Cualquier información sobre el paradero de Héctor José Hernández González puede ser reportada al número telefónico 662 229 7369 o, bien, al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Las autoridades reiteran que todas las denuncias son confidenciales y pueden ser determinantes para lograr su pronta localización.

Buscan a Sergio en Ciudad Obregón

En otro caso registrado en Ciudad Obregón, Sonora, familiares y amigos de Sergio Hernández Zayaz reportaron su desaparición y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para encontrarlo. La información se difundió en redes sociales y se señaló que fue visto por última vez el pasado lunes 13 de octubre en calles de la colonia Nuevo Cajeme, ubicado en el sector norte. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado se han pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui