Asesinan a balazos a estadounidense y 'levantan' a otro hombre al surponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 23 de octubre de 2025 se registró un ataque a balazos que dejó como saldo a un hombre muerto en la colonia Adolfo López Mateos, ubicada al surponiente de Culiacán, Sinaloa. Trascendió que el violento hecho ocurrió en una vivienda del sector y trascendió también que otra víctima, cuya identidad por el momento se desconoce, fue privada de la libertad por los mismos sujetos que perpetraron la agresión armada.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron en un domicilio situado en la calle Jorge Romero Zazueta, entre Constituyente Froylán Cruz Manjarrez y Constituyente Luis M. Rojas, cuando un comando armado abrió fuego contra los individuos que se encontraban ahí en ese momento. El ataque dejó a un hombre sin vida y el otro fue llevado a la fuerza por parte de sus victimarios

Una denuncia que se recibió en el servicio de emergencias 9-1-1 la mañana de este jueves, indicaba que un hombre fue asesinado a balazos en la cochera de una vivienda, mientras que otro fue 'levantado' y elementos del Ejército Mexicano atendieron el reporte", explicó el medio anteriormente citado de forma preliminar.

De forma preliminar se identificó al hoy occiso como Erick 'N', quien presuntamente era ciudadano estadounidense. Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también se movilizaron al lugar de los hechos y confirmó el homicidio doloso y la privación ilegal de la libertad, por lo que el área quedó delimitada con cinta amarilla y se solicitó la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal pericial y agentes de investigación de la dependencia estatal realizaron las averiguaciones previas, así como las diligencias correspondientes del caso para que el cuerpo pudiera ser trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares a través de la documentación requerida.

Fuente: Tribuna del Yaqui