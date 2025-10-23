Código Rojo: Oficial de la Policía de Fuerza Civil, víctima tras balacera en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La madrugada de este jueves 23 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Croc, en la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía de Fuerza Civil y civiles que circulaban en al menos dos vehículos.

El incidente provocó un intercambio de disparos a lo largo de varias calles, lo que dejó como resultado a un elemento de la corporación lesionado y trasladado de emergencia a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para recibir atención médica especializada.

Los hechos se reportaron esta madrugada en Monterrey. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas de este jueves, cuando los policías realizaban un patrullaje de rutina por la colonia Croc y sus sectores aledaños. En ese momento, los tripulantes de los vehículos atacaron a balazos a los uniformados, generando un intercambio de disparos que se prolongó por varias calles hasta culminar cerca de Derecho de Huelga y Hermanos Serdán.

Durante el operativo, los elementos de seguridad aseguraron uno de los vehículos involucrados, dentro del cual localizaron diversas armas de fuego, cargadores y otro tipo de material bélico. Además, se informó que otros dos automóviles resultaron con daños como consecuencia de los disparos, aunque no se reportaron ciudadanos lesionados durante el enfrentamiento.

El policía herido fue trasladado primero a la zona de Camino Real y Apolo, en la periferia de la colonia Croc, donde se esperaba el arribo de la ambulancia de la Cruz Roja Metropolitana. Posteriormente, fue llevado al hospital del Issste, donde recibió atención inmediata por la gravedad de las lesiones.

Al lugar también arribó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes colaboraron con los trabajos de aseguramiento de la zona y brindaron apoyo en la recopilación de evidencias. La corporación mantiene presencia en la colonia para garantizar la seguridad de los vecinos y prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades informaron que continúan con la búsqueda de los responsables que participaron en el enfrentamiento, así como con los procedimientos legales correspondientes para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui