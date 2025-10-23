Cuerpo 'encobijdo' desata movilización en el Centro de Hermosillo; resultó ser un perro

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este jueves 23 de octubre, corporaciones de seguridad pública atendieron un reporte que alertaba sobre la presencia de un bulto sospechoso en la colonia Centro de Hermosillo. El suceso generó una movilización en las calles Luis Donaldo Colosio y Rayón. De acuerdo con la información recabada, el bulto fue localizado sobre la carpeta asfáltica, junto a la banqueta, lo que llamó la atención de los presentes.

Por lo cual notificaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes procedieron a asegurar el área para realizar una inspección inicial. Conforme a los procedimientos de seguridad, la zona fue acordonada para evitar la alteración de la escena del crimen y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Tras una revisión, se constató que el contenido de la cobija era el cuerpo de un animal. Específicamente, se trataba de un perro de raza mestiza y color negro, el cual se encontraba envuelto en una cobija y amarrado con una cuerda. El animal presentaba aparentes manchas de sangre. Según testigos, momentos antes un individuo joven llegó en un vehículo tipo pick up, abandonó al can en el sitio y se retiró, mostrando una actitud de nerviosismo.

Posteriormente, arribaron al punto peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes tomaron el control de la escena para iniciar las indagatorias correspondientes. El personal especializado se encargará de realizar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el origen de las lesiones que presentaba el perro, para saber su sufrió una muerte violenta.

El cuerpo estaba amarrado con cuerda y envuelto en cobija

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora