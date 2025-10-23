Encuentran a hombre sin vida dentro de domicilio en Hermosillo; tenía impactos de bala

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 23 de octubre, autoridades de seguridad fueron alertadas sobre el hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Parque Central, al noroeste de Hermosillo. El reporte se generó en una vivienda situada sobre los bulevares Armando V. Escalante, entre Pueblo Nuevo y Pueblo Grande. Los primeros respondientes encontraron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, cuya identidad aún se desconoce, presentaba a simple vista impactos producidos por proyectil de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja fueron convocados para valorar la situación; sin embargo, solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo procedieron a asegurar el perímetro.

Asimismo, acordonaron la zona para preservar la escena del crimen y facilitar las labores de investigación. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para iniciar con el levantamiento de indicios y las primeras indagatorias que permitan esclarecer los hechos. De manera extraoficial, trascendió que los presuntos responsables habrían huido a bordo de un vehículo sedán, tipo Nissan March de color blanco.

Asimismo, versiones de vecinos señalan que el inmueble era presuntamente utilizado para actividades ilícitas, como la venta de drogas, aunque esta información no ha sido confirmada. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia que determinará las causas exactas del deceso y ayudará en el proceso de identificación. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

El domicilio donde se hizo el hallazgo de un hombre sin vida

Cabe mencionar que esta misma tarde de jueves, corporaciones de seguridad atendieron un reporte que alertaba sobre la presencia de un bulto sospechoso en la colonia Centro de Hermosillo. El suceso generó una movilización en las calles Luis Donaldo Colosio y Rayón. De acuerdo con la información recabada, el bulto fue localizado sobre la carpeta asfáltica, junto a la banqueta, sin embargo, tras una inspección resultó ser el cuerpo de un perro.

Fuente: Tribuna del Yaqui