Eran hermanos: Sicarios entran a vivienda y ejecutan a dos hombres al nororiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En un ataque armado registrado durante la noche del miércoles 22 de octubre de 2025, gatilleros desconocidos ejecutaron a balazos a dos hombres en un domicilio ubicado en el sector Lomas de Tamazula, al nororiente de Culiacán. Vecinos del sector reportaron que sujetos armados se trasladaban a bordo de dos motocicletas, cuando se presentaron irrumpieron en la casa y concretaron el doble homicidio de estos individuos que fueron señalados como hermanos.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron a las 21:15 horas aproximadamente en una vivienda ubicada sobre la calle Sanalona y Segunda, entre Venus y Galileo, en donde privaron de la vida a los hermanos. De forma preliminar se identificaron a los hoy occisos como Julián 'N', de 55 años de edad, y Trinidad 'N', de 70 años, ambos originarios de la capital sinaloense.

Familiares dieron aviso del atentado a las líneas de emergencias del 9-1-1, siendo agentes de la Guardia Nacional quienes acudieron al reporte y localizaron a los dos masculinos con impactos de bala en el cuerpo", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este violento caso.

A su llegada, paramédicos de Cruz Roja Mexicana valoraron a las víctimas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales, por lo que procedieron a delimitar el perímetro para preservar la escena del crimen. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal pericial y agentes de investigación se encargaron de los trabajos de campo, así como de las diligencias correspondientes del caso.

Después de concluir las pesquisas y las primeras indagatorias para integrar la respectiva carpeta de investigación, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares. El hecho ocurrió en una jornada de miércoles en la que se contabilizaron 14 personas asesinadas en Sinaloa.

Durante la jornada de violencia registrada el miércoles en #Culiacán, cerró con un ataque armado en Loma de Tamazula donde dos hermanos fueron asesinados

uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/wV8Lk1xhHe pic.twitter.com/oaYjqPhIG1 — Noroeste (@noroestemx) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui