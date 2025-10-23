Extraditan a Estados Unidos a Zhi Dong Zhang, operador chino de los cárteles mexicanos

Ciudad de México.- Zhi Dong Zhang, ciudadano de origen chino identificado como un operador logístico del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Su extradición se produce tras una exitosa operación de recaptura en Cuba el pasado 31 de julio, donde fue localizado junto a otras dos personas.

La confirmación fue realizada este jueves por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El funcionario detalló que la entrega fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre múltiples instituciones mexicanas, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), que gestionó el proceso, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas Armadas, que encabezaron el operativo de traslado.

La entrega de Zhang a la justicia estadounidense culmina una serie de eventos que iniciaron con su fuga de un arresto domiciliario en la Ciudad de México el 11 de julio. Previamente, un juez había modificado la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, permitiéndole permanecer bajo custodia de la Guardia Nacional en un domicilio, del cual logró evadirse. Su evasión activó de inmediato los protocolos de búsqueda internacional, resultando en la emisión de una ficha roja por parte de Interpol.

Conocido por múltiples alias como 'Brother Wang', 'Pancho' y 'Li Gong Sun Chang', Zhang es considerado una pieza central en la cadena de suministro del narcotráfico global. Las autoridades estadounidenses, específicamente de Atlanta, Georgia, lo acusan de ser responsable de la importación, transporte y distribución de más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetamina.

Cuba extraditó a México al chino Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, pieza clave del CJNG y de Sinaloa, prófugo tras escaparse de prisión domiciliaria en julio. México, tras recibirlo, lo entregó a Estados Unidos en una operación conjunta encabezada por la FGR y fuerzas… pic.twitter.com/hoshbdAFJa — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) October 24, 2025

Su rol principal, según las investigaciones, era el de actuar como "bróker" o intermediario, conectando a los cárteles mexicanos con proveedores de precursores químicos en Asia, insumos esenciales para la producción de drogas sintéticas. Además, se le atribuye la dirección de complejas redes de lavado de dinero con operaciones en América, Europa y Asia, lo que evidencia el alcance transnacional de sus actividades ilícitas.

La operación de recaptura subraya un notable esfuerzo de cooperación internacional. García Harfuch extendió un agradecimiento público a la Presidencia de Cuba por su “valiosa colaboración” en la detención y posterior entrega de Zhang, un paso decisivo para asegurar que enfrente los cargos que se le imputan en el sistema judicial estadounidense.

Fuente: Tribuna del Yaqui