Francisco Javier 'N' privó de la libertad a víctimas en Hermosillo; la FGJES lo judicializa

Hermosillo, Sonora.- La noche de este miércoles 22 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, mediante un comunicado, sobre la judicialización de Francisco Javier 'N', de 46 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada. Aquí todos los detalles sobre este hecho para combatir el crimen en la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

La FGJES recordó que el sujeto fue detenido el pasado 21 de octubre de 2025 en flagrancia por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y, actualmente, permanece internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo, en espera de la audiencia inicial donde se determinará su situación legal.

No fue secuestro: FGJES aclara caso de privación de la libertad en Hermosillo

De acuerdo con la autoridad investigadora, el hoy imputado ingresó de manera violenta a un domicilio ubicado en la colonia Solidaridad, en la ciudad de Hermosillo. Bajo amenazas, retuvo a las víctimas y las trasladó a otro inmueble, cerrando las puertas para impedir su salida. Sin embargo, la intervención inmediata de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la corporación municipal permitió liberar a las personas afectadas y detener al agresor en el lugar de los hechos.

La Fiscalía precisó que este caso no se clasifica como secuestro, a pesar de que algunos medios lo difundieron de esa manera. Explicó que, según las investigaciones, no hubo solicitud de rescate ni beneficio económico, por lo que el delito no cumple con las características legales de un secuestro.Asimismo, se detalló que la retención fue de corta duración y se originó en un contexto de amenazas inmediatas, sin indicios de planeación previa ni participación de grupos organizados.

Judicializa FGJES a Francisco Javier “N” por privación ilegal de la libertad agravada en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 22 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que Francisco Javier “N”, de 46 años, fue puesto a disposición de… pic.twitter.com/DrvC3Bs9wb — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 23, 2025

Las circunstancias del caso, según el Ministerio Público, se ajustan a la figura de privación ilegal de la libertad agravada, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de Sonora. La autoridad subrayó que este tipo de actos atentan directamente contra la libertad y seguridad de las personas, y reiteró su compromiso de proceder con firmeza en contra de quienes incurran en conductas que vulneren los derechos de las víctimas.

La FGJES puntualizó que la investigación continúa abierta para fortalecer la carpeta con evidencia pericial y testimonial que respalde la acusación.

Fuente: Tribuna del Yaqui