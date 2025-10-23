Grupo armado mata a balazos a reconocido empresario y líder citrícola en Álamo, Veracruz

Álamo Temapache, Veracruz.- Durante las primeras horas de este jueves 23 de octubre de 2025 se reportó que Javier Vargas Arias, un reconocido empresario citrícola, perdió la vida en un ataque armado registrado en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz. Tras ser herido por sujetos armados que portaban equipo táctico y armas largas, Vargas Arias fue trasladado de urgencia al Hospital General del Álamo, en donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con información de medios locales, el líder citrícola caminaba por una calle del ejido Jardín Nuevo cuando un comando armado, que se movilizaba a bordo de una camioneta, lo interceptó y le disparó en múltiples ocasiones para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido. Una vez que se recibió el reporte, oficiales de las diferentes corporaciones policíacas desplegaron un operativo de búsqueda, pero no se tuvieron resultados positivos.

El empresario Javier Vargas Arias fue asesinado la madrugada de este jueves 23 de octubre en el ejido Jardín Nuevo, municipio de Álamo Temapache, Veracruz.



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron el perímetro para permitir que personal de la Policía Ministerial, así como de los Servicios Periciales, pudieran realizar las diligencias correspondientes en el área e integrar la respectiva carpeta de investigación. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que ya se lleva a cabo una investigación formal para determinar las causas y responsables del atroz crimen.

El ataque se registró unas horas antes de la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al municipio de Álamo Temapache, uno de los más afectados por las fuertes lluvias que inundaron diferentes territorios del país en este mes de octubre y que han dejado 79 fallecidos y 19 desaparecidos, según datos del Gobierno de México. Veracruz, por su parte, concreta la mayor cantidad de víctimas mortales con 35.

Cabe mencionar que el homicidio de Javier Vargas Arias ocurre a unos días de la lamentable pérdida de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán que fue ejecutado a balazos en la región de Tierra Caliente. La zona en la que se reportó el asesinato de Bravo Manríquez es identificado como un territorio en el que opera el Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

