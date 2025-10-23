Hallan a taxista muerto afuera de una tienda de abarrotes en Ciudad Obregón; esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025 se reportó la muerte de un hombre, señalado como conductor de un taxi, en Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes señalan que el individuo, cuya identidad por el momento se desconoce, perdió la vida de forma fulminante en plena vía pública en la zona sur de la localidad, por lo que vecinos y testigos oculares solicitaron la presencia de los servicios de emergencias y autoridades en el sitio.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron aproximadamente a las 16:40 horas en el cruce de las calles Hermanos Talamantes y California, pertenecientes a la colonia Cortinas. Trascendió que el hoy occiso, presunto propietario de la unidad de alquiler número 030, descendió de su vehículo y se disponía a entrar a una tienda de abarrotes, pero en ese momento presentó malestares físicos y colapsó en la banqueta.

El hoy occiso aún no ha sido identificado.

Tras ser alertados, elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Municipal de Cajeme y Ejército Mexicano se presentaron en el lugar, en donde encontraron al individuo tirado sobre la banqueta, cerca de la entrada del establecimiento. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja acudieron al área y, tras una breve valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se delimitó el perímetro para preservar la escena.

En primera instancia se indicó que taxista, de 50 años de edad aproximadamente, habría sufrido un paro cardíaco fulminante. Una vez que se constató el deceso, personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes. Finalmente se ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley para esclarecer las causas del fallecimiento.

Hasta la publicación de esta nota periodística, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado la identidad de la víctima mortal, ni tampoco se han indicado sus características particulares. Se espera que en las próximas horas, las autoridades competentes brinden un informe detallado y actualizado de este lamentable caso.

De forma extraoficial se dijo que el taxista habría sufrido un paro cardíaco fulminante.

Fuente: Tribuna del Yaqui