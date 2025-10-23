Homicidio en Sonora: Balacera al interior de una vivienda en Hermosillo deja una víctima mortal

Hermosillo, Sonora.- La noche de este miércoles, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en la colonia Jacinto López, al norte de Hermosillo, luego de que se reportara una agresión con arma de fuego dentro de un domicilio particular. Este hecho violento, por desgracia, dejó una víctima mortal. Aún no se han reportado personas detenidas por este crimen.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas de este miércoles 22 de octubre de 2025, sobre la calle Cobachi, entre Arizona y Simón Bley, donde las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Servicio de Emergencias Telefónico 911. Ante la situación, se activó el Código Rojo y agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron como primeros respondientes al sitio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles en Hermosillo, Sonora. Foto: Facebook

Más tarde llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Versiones preliminares señalan que la víctima, un hombre adulto, fue atacada dentro de la vivienda por sujetos armados que ingresaron al inmueble y abrieron fuego en su contra. A pesar de los esfuerzos de los vecinos por solicitar ayuda inmediata, la persona perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas recibidas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes y confirmaron el deceso de la víctima, luego cubrieron su cuerpo con una sábana azul. La escena del crimen, acordonada, fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios. En tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

#Seguridad | Se ocultó en Nogales: Capturan a chofer responsable de camionazo en Guaymas-Hermosillo; informa FGJES uD83DuDEA8https://t.co/UCat3BJTCs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento. Las corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en sectores cercanos, con recorridos preventivos y vigilancia en los principales accesos de la zona norte de la ciudad, sin embargo, los resultados han sido negativos.

Fuente: Tribuna del Yaqui