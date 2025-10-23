Martín Noé intentó quemar vivo a un menor en ejido de Cajeme; le prendió fuego a su casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades judiciales formularon una nueva y grave acusación en contra de Martín Noé 'N', de 29 años de edad, alias 'El Peque', quien ahora enfrenta cargos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La víctima es un menor de edad, cuya identidad no fue revelada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que una orden de aprehensión le fue ejecutada en reclusión.

Este procedimiento legal se aplica cuando el imputado ya se encuentra privado de su libertad por otra causa. Dicha diligencia se realizó dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde Martín Noé 'N' permanece internado después de que fue arrestado por autoridades el pasado 16 de octubre. Desde entonces enfrenta un proceso distinto por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Los hechos de esta nueva acusación ocurrieron el 13 de octubre de 2025, alrededor de las 15:30 horas, en un domicilio de la colonia Ejido Mora Villalobos, también conocida como Campo 29. Según la carpeta de investigación, el acusado habría ingresado por la fuerza a la vivienda de la víctima. En una primera instancia, presuntamente amenazó al menor con un cuchillo en un intento de agresión, la cual fue repelida por el joven.

Posteriormente, la situación escaló de forma crítica. El informe detalla que el sujeto presuntamente roció el inmueble con gasolina y le prendió fuego. Para asegurar que el menor no pudiera escapar, habría bloqueado la puerta principal desde el exterior. La muerte del joven fue evitada gracias a la ayuda de su tío, quien llegó al lugar, logró rescatarlo de la vivienda en llamas y ponerlo a salvo, mientras el presunto agresor huía del sitio profiriendo amenazas.

Con esta nueva orden de aprehensión, el imputado enfrentará un proceso judicial paralelo y por un delito de mayor gravedad. Las autoridades señalaron que Martín Noé 'N' cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por robo y violencia familiar. La FGJES indicó que la investigación seguirá su curso para robustecer el caso con todas las pruebas pertinentes para dar seguimiento a los delitos que atentan contra la integridad de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora