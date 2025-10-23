Motociclista pierde la vida trágicamente tras chocar con una camioneta en el Valle de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 23 de octubre de 2025 se registró un trágico accidente sobre la carretera estatal 85, en donde un motociclista perdió la vida tras ser embestido por el tripulante de una camioneta tipo pick-up. De acuerdo con los primeros reportes el fatal incidente ocurrió a la altura del campo Santa Inés, en una zona conocida como Valle de Guaymas, hasta donde arribó personal de los servicios médicos y elementos policíacos.

Según los reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando el conductor de la unidad ligera presuntamente intentó realizar maniobras de rebase sin tomar la debidas precauciones, lo que derivó en que se estampara contra la camioneta y sufriera una muerte instantánea. Extraoficialmente se dijo que el fallecido respondía al nombre de Jorge López Carrizalez, tenía 48 años de edad y domicilio en el ejido Santa María.

Tras ser alertados por la situación, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Empalme, se trasladaron al lugar de los hechos y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que agentes del Departamento de Tránsito Municipal procedieron a delimitar el perímetro y notificar a las autoridades competentes. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de las diligencias correspondientes.

Personal de la dependencia estatal concluyó con las primeras indagatorias del caso para esclarecer los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades. Una vez concluidas las pesquisas, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y será resguardado hasta que sus familiares lo reclamen legalmente.

Trascendió que el motociclista intentó hacer maniobras de rebase y se impactó contra una camioneta.

En otro caso similar, el pasado lunes 13 de octubre de 2025 se registró un fatal accidente sobre el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Puerto Peñasco, que dejó como saldo una víctima mortal. El hoy occiso fue identificado como Sebastián Tinoco, de 26 años, mientras que la FGJES confirmó la detención y vinculación a proceso para Yianna Lizbeth 'N', señalada como responsable e imputada por delitos de homicidio culposo agravado y daños.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/ChUspCbbdZ pic.twitter.com/sOff7vczHi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui