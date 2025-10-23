Narcomenudeo en Cajeme: Arrestan a mujer 'tiradora' y aseguran más de 90 dosis de droga

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), efectuaron dos acciones operativas distintas que resultaron en la detención de una persona y el aseguramiento de diversas dosis de presuntos narcóticos en el municipio de Cajeme. El primer evento se registró en la colonia Hidalgo, de Ciudad Obregón.

Durante un recorrido de vigilancia, el personal operativo observó sobre la calle 6 de Abril, a un hombre y una mujer realizando un intercambio que, por sus características, sugería una posible operación de compraventa de sustancias ilegales. Al notar la presencia de las unidades de seguridad, el individuo de sexo masculino emprendió la huida a fuerza de carrera y logró evadir a las autoridades, sin embargo, la fémina permaneció en el sitio.

Por lo anterior se procedió a la inspección de la mujer, identificada como Olivia 'N', de 50 años de edad. Durante la revisión, se le localizaron 16 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina. Se verificó que la persona cuenta con un antecedente penales por delitos contra la salud que datan del año 2023.

En una segunda acción efectuada en la comisaría de Cócorit, las mismas corporaciones realizaron otro hallazgo alrededor de las 23:30 horas. Mientras patrullaban un callejón sin nombre de la colonia El Conti, los agentes localizaron una mochila de color negro en aparente estado de abandono. Al inspeccionar su contenido, se encontraron en su interior 76 envoltorios que contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Operativos coordinados en Cajeme llevan a la captura de una persona y el aseguramiento de varias dosis de droga



En ambos casos, y siguiendo los procedimientos legales establecidos, tanto la persona detenida como la totalidad de las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común. Dicha autoridad será la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar la situación jurídica de la implicada.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora