Otro caso en Hermosillo: Policías detienen a menor de 17 años en posesión de machete

Hermosillo, Sonora.- Una vez más, un adolescente de 17 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo tras ser encontrado en posesión de un arma prohibida en la zona centro de Hermosillo. El suceso tuvo lugar el pasado miércoles 22 de octubre, aproximadamente a las 15:50 horas. En ese momento, los agentes realizaban labores de vigilancia y prevención del delito en la colonia 5 de Mayo.

Fue en el callejón La Barca donde los oficiales observaron al joven, cuya actitud y la portación visible de un objeto sospechoso llamaron su atención. Al aproximarse para realizar una inspección, los policías confirmaron que el adolescente portaba un machete. El arma, de unos 40 centímetros de longitud y con características de punta y filo, fue decomisada para salvaguardar la integridad tanto del menor como de los transeúntes de la zona.

Los agentes procedieron a la detención del joven, quien fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente, en este caso, el Ministerio Público especializado en Justicia para Adolescentes. Dicha instancia será la encargada de determinar su situación jurídica, siguiendo los lineamientos legales que aplican para los menores de edad, los cuales priorizan la reintegración social sobre las medidas puramente punitivas.

Este tipo de sucesos han mantenido en alerta a las corporaciones de seguridad. Durante el presente año, se han registrado diversos casos en Hermosillo donde jóvenes y adolescentes son detenidos por la portación de armas similares. Por ejemplo, en abril pasado, un joven de 20 años fue aprehendido en la colonia Nuevo Sonora bajo circunstancias parecidas, portando también un machete durante la madrugada.

#Seguridad | Encuentran a hombre sin vida dentro de domicilio en Hermosillo; tenía impactos de bala uD83DuDC64??https://t.co/4fOnwyCpNO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 24, 2025

A causa de estos eventos que se volvieron recurrentes, las autoridades han intensificado los patrullajes preventivos en distintas colonias de la capital sonorense. El objetivo es doble, por un lado, retirar de la circulación objetos que representan un riesgo para la comunidad y, por otro, intervenir de manera temprana para disuadir conductas delictivas, especialmente entre la población más joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui