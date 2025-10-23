Se escondía en Ciudad Obregón: Capturan a prófugo buscado por secuestro en Michoacán

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de la cooperación entre autoridades estatales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión en Ciudad Obregón. La detención se realizó en contra de un individuo identificado como Jesús 'N', quien era requerido por la justicia del Estado de Michoacán por su presunta implicación en el delito de secuestro agravado.

El operativo fue coordinado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Sonora, en respuesta a una solicitud de colaboración emitida por su contraparte en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Dicha solicitud activó los protocolos, permitiendo que los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), iniciaran las labores de inteligencia y campo necesarias para la captura.

Una vez localizado el acusado en el municipio de Cajeme, los agentes procedieron con la detención de Jesús 'N', ejecutando el mandato judicial emitido en Michoacán. Tras completar las diligencias legales correspondientes en territorio sonorense, que incluyen la certificación de su identidad y estado de salud, el detenido fue entregado a los agentes ministeriales. Estos últimos coordinaron su traslado vía aérea hacia Michoacán.

De esta manera fue presentado ante la autoridad judicial que lo requería, donde enfrentará el proceso penal correspondiente. La FGJES señaló que con este tipo de acciones "reitera su compromiso con la justicia y la coordinación interinstitucional para garantizar que ningún crimen quede impune, colaborando activamente en la detención de responsables de delitos de alto impacto, independientemente del estado donde hayan cometido el ilícito".

En colaboración con Fiscalía de Michoacán capturan a Jesús “N” por secuestro agravado



Cajeme, Sonora, 23 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por medio de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), informa que ejecutó… pic.twitter.com/5kHi0vN5HG — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 23, 2025

En otro hecho reciente, las autoridades judiciales formularon una nueva y grave acusación en contra de Martín Noé 'N', de 29 años de edad, alias 'El Peque', quien ahora enfrenta cargos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La víctima es un menor de edad, cuya identidad no fue revelada. Este individuo fue detenido en días pasados por narcomenudeo, sin embargo, contaba con orden de arresto por intentar quemar vivo a un joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora