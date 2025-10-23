Se forma otro socavón en Ciudad Obregón: Camión de personal queda atrapado en calle 300

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 23 de octubre, un camión de transporte de personal protagonizó un incidente al quedar parcialmente atrapado en un socavón que se formó en el pavimento. El suceso tuvo lugar en las calles 300 Sinaloa y Norman E. Borlaug, al sur de Ciudad Obregón. Afortunadamente, el hecho de tránsito se saldó únicamente con daños materiales, sin registrarse personas lesionadas.

Según el testimonio del conductor, el hundimiento ocurrió justo en el momento en que se disponía a estacionar la unidad, perteneciente a una empresa local. Relató que sintió cómo el vehículo se inclinaba bruscamente y, al intentar salir, descubrió que la puerta principal estaba obstruida, por lo que tuvo que utilizar la salida trasera. En ese momento, constató que el eje trasero del camión se encontraba dentro de la cavidad de considerables dimensiones.

Es importante destacar que el vehículo ya no transportaba pasajeros, pues el chofer había completado su ruta y dejado a los trabajadores en su destino minutos antes. El percance, registrado aproximadamente a las 10:00 horas, movilizó a diversas corporaciones. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Tránsito, así como agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes procedieron a asegurar el área para evitar otros percances.

Los oficiales realizaron la documentación fotográfica del accidente y elaboraron el informe correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Se estima que el socavón tiene una profundidad cercana a los 2 metros, lo que evidencia una falla estructural en la vialidad. Para la remoción de la pesada unidad fue necesaria la intervención de una grúa de gran capacidad, que llevó a cabo las maniobras para liberarla del hundimiento.

La llanta delantera del autobús quedó dentro del socavón

Fuente: Tribuna del Yaqui