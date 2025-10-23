Se ocultó en Nogales: Capturan a chofer responsable de camionazo en Guaymas-Hermosillo; informa FGJES

Nogales, Sonora.- La madrugada de este jueves 23 de octubre de 2025, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), lograron la detención de Francisco Javier 'N', de 51 años de edad, señalado como responsable del accidente del autobús de pasajeros de la línea TUFESA, ocurrido hace unos días en la carretera Guaymas-Hermosillo.

Según el comunicado de la Fiscalía de Sonora, la captura se efectuó alrededor de las 02:30 horas de este jueves 23 de octubre, durante un operativo conjunto realizado en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal, en el municipio de Nogales, al sur del estado de Sonora.

El conductor contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves, derivados del siniestro carretero en el que se vio involucrado.

Capturan a chofer responsable del accidente de TUFESA



-Contaba con orden de aprehensión por homicidio culposo y lesiones culposas graves



De acuerdo con la información oficial, agentes de investigación de la FGJES, con apoyo táctico de la Semar desplegaron un operativo de localización tras obtener indicios sobre el paradero del imputado. Durante la acción, se aplicaron protocolos de aseguramiento sin que se registraran enfrentamientos ni incidentes adicionales, permitiendo la aprehensión del sujeto de manera pacífica y conforme a derecho.

Las autoridades señalaron que Francisco Javier 'N' será presentado ante el Juez que lo requiere en las próximas horas, donde se realizará la audiencia inicial para definir su situación jurídica. La Fiscalía reiteró que el caso se integra dentro de una carpeta de investigación que incluye peritajes técnicos, declaraciones de testigos y reportes periciales relacionados con el accidente de la unidad de transporte perteneciente a la empresa TUFESA.

Es el segundo chofer detenido tras en 'camionazo' en la Guaymas- Hermosillo

Tal como te informamos en TRIBUNA, durante la mañana del miércoles 22 de octubre se confirmó la detención de un primer chofer involucrado en el accidente de un autobús Tufesa en la carretera Guaymas-Hermosillo. La detención reportada este jueves es la segunda. Este siniestro, por desgracia, dejó al menos siete muertos y más de una veintena de heridos, mientras que los presuntos responsables huyeron pie de la escena. Las pesquisas por este caso continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui