A sus 73 años, lo detienen con un revólver y varios envoltorios crystal al norte de Sonora

General Plutarco Elías Calles, Sonora.- Durante una acción de vigilancia realizada en la región fronteriza de Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la detención de un adulto mayor en posesión de un arma de fuego de alto calibre y una cantidad considerable de presunta droga. El operativo tuvo lugar n la colonia Centro de la localidad de Sonoyta.

El individuo fue identificado como Macario 'N', de 73 años de edad, originario de San Juan de Camarones, Durango. Su detención se produjo durante un patrullaje, cuando las autoridades detectaron que portaba un revólver calibre .357, abastecido con cinco cartuchos útiles y un casquillo percutido. Además del arma, se le decomisaron tres envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina, también llamada crystal.

Los agentes y militares procedieron al aseguramiento de los indicios. Tanto el detenido como los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Sonora. Será el Ministerio Público Federal quien se encargará de integrar la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica del implicado por los probables delitos contra la salud y la portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con DEFENSA, reafirma su compromiso con el combate al delito y la protección de la seguridad ciudadana mediante operativos conjuntos que fortalecen la presencia institucional en la región fronteriza. derecho en los municipios fronterizos de la entidad", se lee en el comunicado.

General Plutarco Elías Calles, Sonora, 23 de octubre de 2025.- Durante un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), se logró…

En otro caso reciente, un ciudadano de nacionalidad estadounidense, identificado como Edward R., fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta participación en delitos contra la salud en Sonora. La acusación se centra en el intento de contrabandear a Estados Unidos un cargamento de clorhidrato de metanfetamina. Los hechos en cuestión ocurrieron en la aduana fronteriza de Sonoyta con Lukeville, Arizona.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora