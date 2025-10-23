Tragedia en Zapopan: Muere bebé de un año al quedar prensado por la camioneta de su padre

Zapopan, Jalisco.- La tarde del miércoles 22 de octubre de 2025 ocurrió una tragedia en un domicilio de la colonia El Briseño, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, en donde un bebé de un año y tres meses perdió la vida tras quedar prensado por la camioneta de su padre, quien se encontraba haciendo reparaciones en la referida unidad. Personal de los servicios médicos y elementos policíacos se presentaron en el sitio para atender la situación,

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Municipal de Zapopan, los hechos se registraron en una vivienda situada en el cruce de las calles 5 de Mayo y Constelación, en la mencionada demarcación, cuando el padre del menor realizaba labores de mecánica en una camioneta Chevrolet Cheyenne color negro y modelo 1994. Fue en ese momento que el freno de mano del vehículo falló inesperadamente y se comenzó a desplazar lentamente cuesta abajo.

En cuestión de segundos y sin que el padre de familia pudiera detenerla, la unidad se impactó contra el portón metálico de la residencia, en donde estaba el infante. El choque provocó que el pequeño quedará prensado entre el vehículo y la estructura metálica. A través de las líneas de emergencias, los papás de la víctima solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, confirmaron que el niño ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se constató el deceso, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan procedieron a acordonar el área y notificaron al Ministerio Público para que diera fe de los hechos. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procesaron la escena y revisaron la camioneta para determinar si existió una falla técnica o si el freno de mano no fue correctamente asegurado.

Aunque las autoridades no informaron si el padre del menor será citado a declarar, fuentes cercanas señalaron que, hasta el momento, todo apunta a un accidente doméstico y no a un acto de negligencia intencional", explicó el medio Telediario Guadalajara.

El Ministerio Público se encargó de las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al anfiteatro local. La Fiscalía del Estado de Jalisco se encargará de la respectiva investigación para esclarecer los hechos y deslindar cualquier tipo de responsabilidad penal.

