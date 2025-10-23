Vehículo sospechoso genera fuerte movilización al sur de Ciudad Obregón; hay 2 detenidos

Ciudad Obregón, Sonora.- En coordinación con elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme, personal de la Secretaría de Marina (Semar) concretó la detención de dos hombres durante un operativo desplegado al sur de Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes indican que los sujetos transportaban armas de fuego al interior del vehículo en el que se transportaban.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas de este jueves 23 de octubre de 2025, cuando los uniformados detectaron un vehículo Kia Forte, color blanco y modelo reciente, que se desplazaba en la cerrada Real y calle Coahuila, en la colonia Nueva Palmira. En ese momento, los agentes le marcaron el alto a la unidad y, tras una revisión preventiva, presuntamente encontraron un armamento.

Según versiones extraoficiales surgidas en el lugar de los hechos, uno de los detenidos es de tez morena claro y complexión delgada, además se dijo que vestía pants negro con franjas azules y playera blanca. Mientras que el otro sujeto es de complexión robusta y trascendió que vestía completamente de negro. Hasta el momento se desconoce la identidad de los sospechosos, por lo que quedará esperar un informe actualizado de las autoridades.

Los sospechosos circulaban a bordo de un automóvil Kia Forte, color blanco y modelo reciente.

Posteriormente, las fuerzas del orden arrestaron a los individuos y los trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), junto con el vehículo asegurado que será resguardado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Vecinos del sector señalaron a medios locales que se vivieron momentos de tensión, ya que los efectivos de la Semar acordonaron el perímetro y se efectuó un intenso operativo.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades de Sonora proporcionen datos y revelen la identidad de los detenidos, así como el presunto armamento que fue asegurado en calles de la colonia Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón. Las primeras versiones señalan que no se descarta que esta detención tenga relación con hechos violentos registrados recientemente en la localidad.

Los detenidos fueron presentados ante la autoridad competente.

