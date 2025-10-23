VIDEO: Automovilistas denuncian presencia de ponchallantas en carretera Vícam - Esperanza

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 23 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, se registró un incidente en la carretera federal México 15, específicamente en el tramo que Esperanza - Vícam. Múltiples automovilistas denunciaron la presencia de una gran cantidad de objetos metálicos diseñados para perforar neumáticos, conocidos comúnmente como ponchallantas, erizos o abrojos.

Según los testimonios recabados, los artefactos fueron arrojados desde un vehículo en movimiento por individuos desconocidos. El suceso se concentró principalmente a la altura del puente del Río Yaqui, desde donde los responsables continuaron dispersando los objetos a lo largo de la vía en dirección a Vícam. Esta acción provocó que varios vehículos, tanto particulares como de transporte público, sufrieran daños en las llantas.

Esto obligó a los conductores a detener su marcha en zonas de riesgo para retirar los artefactos del camino. La situación generó controversia en torno a la presencia de las autoridades. Algunos afectados señalaron haber visto unidades de la Guardia Nacional en la caseta de peaje de Esperanza, pero no patrullando el tramo donde se produjo el percance. Otros testigos afirmaron haber notificado directamente a los agentes.

En redes sociales circula un video en el que se observa al chofer de un autobús de la línea Mayitos bajando de su unidad para recoger varios de estos peligrosos objetos del asfalto. Más tarde, las autoridades correspondientes acudieron a la zona para realizar la limpieza de la carretera y restablecer la seguridad, emitiendo una recomendación a todos los conductores para que transiten con la máxima precaución.

Choferes de Mayitos levantan poncha llantas en plena carretera federal 15Me envu00eda este video que en el tramo carretero... Posted by Gabriela Pu00e9rez Ruiz on Thursday, October 23, 2025

Este mismo día, personal de la Secretaría de Marina (Semar) concretó la detención de dos presuntos criminales, durante un operativo desplegado al sur de Ciudad Obregón. Los primeros reportes indican que los sujetos transportaban armas de fuego al interior del vehículo en el que se transportaban. De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas de este jueves 23 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui