Accidente en el Valle del Yaqui: Sufre conductor lesiones tras volcar su auto en la Meridiano

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 24 de octubre se registró un accidente vehicular tipo volcadura sobre la calle Meridiano, muy cerca de la comisaría de Pueblo Yaqui. El percance dejó como saldo a una persona con lesiones que requirieron su traslado a un hospital. El suceso involucró a un sedán de la marca Nissan Tiida, de color plateado, que circulaba en dirección de norte a sur por la mencionada vialidad.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control de la unidad, provocando que esta saliera del camino y volcara sobre la cinta asfáltica. El automóvil quedó inmovilizado sobre su costado, quedando muy cerca de caer a un canal de riego que no lleva agua. Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al único ocupante del vehículo.

Se trata de un hombre, cuya identidad no ha sido proporcionada, quien sufrió diversas contusiones como resultado del percance. Tras ser revisado, fue trasladado en ambulancia a un hospital de Ciudad Obregón para recibir atención médica. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme también se presentaron en la escena para tomar nota de los hechos y controlar el tráfico en la zona.

Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar el origen del accidente, sin que hasta el momento se haya emitido un peritaje oficial, aunque se considera la posibilidad de una falla mecánica como una de las probables causas.

Autoridades de Cajeme llegaron al lugar para prestar ayuda

Este mismo día, un lamentable accidente vial sucedió durante la mañana en la carretera estatal 27, donde dos menores de edad murieron. El suceso ocurrió en el tramo comprendido entre las calles J y K, a escasos metros del entronque a la comunidad de Juyateve, en el municipio de Etchojoa. El percance se registró alrededor de las 6:00 horas, involucrando a una motocicleta de la marca Italika y un camión de transporte de personal.

Según los primeros informes, en la motocicleta viajaban Hiram 'N', de 17 años de edad, y Héctor Jesús 'N', de 16 años, ambos originarios de la localidad de Mayocahui. Lamentablemente, debido a la fuerza del impacto, ambos jóvenes fallecieron en el lugar de los hechos antes de que pudieran recibir atención médica. Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para resguardar la zona y dirigir el tráfico.

Fuente: Tribuna del Yaqui