Ataque armado en Nogales deja un muerto y un herido; más tarde hallan otro cuerpo en la misma colonia

Nogales, Sonora.- Durante la noche del pasado jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de las 21:37 horas, se registró un terrible ataque armado en la calle Puerto de Manzanillo, ubicada en la colonia Embarcadero de la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el violento incidente dejó como saldo una persona herida y dos fallecidas tras ser alcanzadas por proyectiles de arma de fuego.

A la escena acudieron elementos de la Policía Municipal, luego de ser alertados sobre lo ocurrido a través de radiofrecuencia, quienes se trasladaron al Hospital IMSS Bienestar, donde se encontraban dos hombres recibiendo atención médica. La primera persona en brindar información fue una mujer que se identificó como hermana de Jesús, de 33 años, una de las víctimas de la agresión.

Según reportes de medios locales, la mujer se enteró del ataque gracias a una vecina que le informó que su hermano y su amigo César, de 52 años, habían quedado gravemente heridos en las inmediaciones de la calle Puerto de Manzanillo. Una vez en el lugar, los encontró y decidió trasladarlos por su cuenta al hospital. Lamentablemente, poco tiempo después se confirmó el fallecimiento de César, quien no logró sobrevivir a las lesiones.

Se está investigando la relación entre los crímenes

Otro muerto en la misma zona

Tras confirmarse el deceso, se notificó al Centro de Atención Temprana, que envió personal de Servicios Periciales para iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, los oficiales también fueron informados del hallazgo de otro cadáver en la calle Tampico, dentro de la misma colonia Embarcadero. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si ambos hechos están relacionados. En TRIBUNA permaneceremos atentos a cualquier información adicional que surja sobre este caso.

Otro hecho violento en Nogales

Por otra parte, en la madrugada de este viernes 24 de octubre, se reportó a un hombre gravemente lesionado en la calle Don Bosco y calle Torre del Mar, en la colonia Fovissste. La víctima, identificada como Israel, de 44 años, declaró que se encontraba en su domicilio cuando un grupo de delincuentes lo subió por la fuerza a un vehículo, lo golpeó con un bate de béisbol y finalmente lo abandonó en la vía pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui