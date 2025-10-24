Ataque armado provoca movilización al sur de Hermosillo; dejaron dos cascos abandonados

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de seguridad pública investigan un hecho violento ocurrido durante la noche de ayer jueves 23 de octubre al sur de la ciudad de Hermosillo. El suceso, registrado en la colonia 22 de Septiembre, resultó únicamente en daños materiales por disparos de arma de fuego, sin que se reportaran personas lesionadas. El reporte inicial se generó alrededor de las 20:44 horas, alertando sobre detonaciones en la vía pública.

En respuesta, unidades de la Policía Municipal se trasladaron al cruce de las calles Roberto Romero y República de Jamaica, donde confirmaron los hechos. A su llegada, los agentes localizaron como principal evidencia un vehículo sedán, marca Nissan Versa de color blanco. El automóvil presentaba un orificio de entrada por proyectil en la puerta trasera del lado derecho y uno de salida en la puerta opuesta, lo que indica que el disparo atravesó por completo el vehículo.

Durante la inspección del perímetro, los oficiales también constataron daños colaterales en una propiedad cercana, la cual mostraba una perforación en una de las ventanas y un impacto más en la fachada. Como parte del protocolo, la escena fue asegurada por elementos municipales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En el lugar, los peritos recolectaron dos casquillos percutidos calibre 5.56 milímetros, que serán analizados.

De la misma manera se encontraron dos cascos de motocicleta aparentemente abandonados al final de la calle, los cuales fueron asegurados como posibles indicios vinculados a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con este suceso. La carpeta de investigación fue abierta y las autoridades continúan las diligencias para determinar el móvil del ataque e identificar a los implicados.

Dos cascos de motocicleta fueron encontrados en el sitio

