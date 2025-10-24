Cae adulto mayor por acoso y abuso contra menor en Sonora; investigan si hay más víctimas

Mazatán, Sonora.- Este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre el inicio de un proceso judicial en contra de un hombre de 70 años de edad, identificado como Héctor 'N', por su presunta responsabilidad en los delitos de acoso y abuso cometidos en perjuicio de una menor de edad. La orden de aprehensión fuera ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La detención se basó en las pruebas recabadas por el Ministerio Público, los cuales sustentan la acusación formal. Según la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan al sujeto ocurrieron el pasado 28 de septiembre dentro de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Altas, de la comunidad de Mazatán, Sonora. La acusación detalla que el sujeto habría dirigido comentarios de connotación sexual a la víctima.

Posteriormente realizó tocamientos corporales sin su consentimiento. Estas acciones son consideradas por la autoridad como una vulneración a la seguridad sexual y al libre desarrollo de la menor. Tras su detención, Héctor 'N' fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial. Durante esta fase del proceso, la autoridad judicial evaluó las evidencias reunidas y determinó que existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

Además, el juez le impuso prisión preventiva justificada, argumentando que la libertad del imputado podría representar un riesgo para la víctima y la comunidad. Se estableció también un plazo de tiempo para que tanto la defensa como la Fiscalía continúen con la indagatoria complementaria. La FGJES abrió otras líneas de investigación, ya que durante las indagatorias iniciales, testigos manifestaron que el imputado podría haber incurrido en conductas similares con otras menores de la misma localidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la cero tolerancia ante toda forma de violencia sexual, garantizando investigaciones con perspectiva de género, rigor técnico y plena observancia de los derechos de las víctimas", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora