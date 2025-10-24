Código Rojo en Cajeme: Sicarios desatan balacera en la vía pública, huyen y abandonan sus armas

Cajeme, Sonora.- La noche de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Ejército mexicano desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Villa Bonita, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en plena vía pública. La rápida movilización de las fuerzas de seguridad permitió ubicar el punto del ataque y asegurar el área, donde se localizaron varias armas de alto calibre abandonadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, cuando sujetos armados abrieron fuego contra un domicilio ubicado en la zona norte de la colonia. Testigos señalaron que los disparos se escucharon de manera continua durante varios minutos, lo que llevó a que de inmediato se activara el Código Rojo y se movilizaran unidades de la Policía Municipal de Cajeme y del Ejército Mexicano.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Las armas fueron aseguradas por las autoridades de Sonora. Foto: Facebook

También se hicieron presentes oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes confirmaron la presencia de impactos de bala en la fachada de una vivienda, así como el abandono de armas largas, entre ellas fusiles de asalto tipo AK-47, conocidos como Cuernos de Chivo. Los agresores, al notar la llegada de las autoridades, emprendieron la huida a pie hacia una zona de maleza, ubicada sobre la calle Paseo del Campestre, entre California, donde se perdió su rastro.

En la zona se desplegó un operativo de búsqueda con apoyo de la Guardia Nacional, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque. De igual forma, personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y levantar los indicios balísticos localizados frente a una tienda de abarrotes.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, aunque la vivienda afectada presentó daños materiales considerables debido a los múltiples impactos de bala. Tampoco se han reportado personas detenidas por este nuevo hecho violento en Cajeme. Las pesquisas continuarán y cualquier novedad será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui