Colectivo de buscadoras localiza restos humanos en el norte de Sonora; autoridades los analizan

Caborca, Sonora.- Las autoridades del Gobierno de Sonora confirmaron el hallazgo de restos humanos en una zona despoblada entre los municipios de Caborca y Pitiquito, durante la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025. De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento ocurrió en las inmediaciones del poblado conocido como Y Griega, donde un colectivo de búsqueda realizaba labores de rastreo.

Tras confirmarse el descubrimiento, el sitio fue acordonado por elementos de Seguridad Pública de Caborca (SSP) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mientras personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y del área de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciaron los trabajos correspondientes para la recuperación de los indicios y el levantamiento de los restos.

Autoridades confirmaron hallazgo de restos humanos en Caborca. Foto: Facebook

Según la información preliminar, en el terreno fueron localizados un cráneo, una mandíbula, varias costillas y partes de extremidades, dispersas en un radio aproximado de 50 metros. Sin embargo, las buscadoras del colectivo Buscándote Luis Alan, señalaron que no se encontraron prendas de vestir ni objetos personales que pudieran ayudar a una identificación inmediata.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los análisis genéticos y de antropología forense que permitan establecer la identidad de la víctima y determinar las causas de muerte. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre el hallazgo ni han confirmado si se trata de una o más personas.

El colectivo Buscándote Luis Alan informó que el descubrimiento se dio durante una de sus jornadas de búsqueda en campo. Las integrantes del grupo señalaron que continuarán con sus labores de rastreo en la región, donde persiste una alta incidencia de desapariciones en los últimos años.

Tras el hallazgo, las buscadoras reiteraron su llamado a las autoridades estatales y federales para que se agilicen los procesos de identificación de los restos localizados y se brinde acompañamiento integral a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui