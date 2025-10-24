Con un bate de béisbol y golpes, sujeto de 44 años es víctima de brutal ataque en Nogales

Nogales, Sonora.- Este viernes 24 de octubre, alrededor de la 01:34 horas, un sujeto identificado como Israel, de 44 años, se encontraba en su domicilio cuando fue privado de su libertad por un grupo de individuos. Tras mantenerlo retenido por un tiempo, los agresores lo abandonaron con golpes graves que actualmente ponen en riesgo su vida. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la calle Don Bosco y calle Torre del Mar, en la colonia Fovissste.

Según el informe policial, después de subirlo por la fuerza a una vagoneta color negra, los agresores comenzaron a golpearlo no solo con puñetazos, sino también utilizando un bate de béisbol. Una vez consumada la agresión, lo dejaron abandonado en el lugar donde se realizó el reporte. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron de inmediato y lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, se sabe que la víctima presenta heridas de gravedad que podrían resultar mortales. En TRIBUNA permaneceremos atentos a cualquier información adicional que surja conforme avancen las investigaciones, ya que aún no hay sospechosos ni detenidos, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado al respecto.

Todavía no hay detenidos

Por otra parte, el jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de las 21:37 horas, se registró un ataque armado en la calle Puerto de Manzanillo, ubicada en la colonia Embarcadero. La primera en responder fue una mujer que encontró a su hermano, Jesús, de 33 años, junto a su amigo César, de 52 años, con lesiones graves. Preocupada, decidió trasladarlos en un vehículo particular al hospital.

Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvar a ambos, Jesús logró sobrevivir, mientras que César falleció a causa de las heridas recibidas. Cabe mencionar que, poco después, se localizó en la misma zona donde la mujer había encontrado a las víctimas un cadáver, que también presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se está investigando la posible relación entre ambos hechos, sin que se hayan confirmado vínculos concretos hasta ahora.

Fuente: Tribuna del Yaqui