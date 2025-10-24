Cuatro miembros del Cártel del Golfo son capturados en Tamaulipas por tráfico de armas y narcóticos

Matamoros, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel del Golfo. De acuerdo con información extraoficial, se dedicaban al tráfico de armas, narcóticos y al lavado de dinero. Los detenidos fueron identificados como Juana María, alias La Conta; Guillermo Gamaliel; Aldri Jhair y Alán Alexis.

Al parecer, las aprehensiones se realizaron después de que autoridades federales, estatales y de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas detectaran tres domicilios en el municipio de Matamoros que eran utilizados para actividades ilícitas. La captura ocurrió específicamente en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, donde se encontraban escondidos los presuntos delincuentes.

En los inmuebles se aseguraron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de distintos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares estadounidenses, seis computadoras portátiles, seis teléfonos celulares y documentación diversa. Cabe destacar que los detenidos se encuentran actualmente a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Jair Francisco

Por otro lado, se arrestó a Jair Francisco, integrante de Los Beltrán Leyva, a partir de una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La captura se realizó en la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al detenido se le informaron sus derechos conforme a la ley y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui