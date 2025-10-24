Edmundo ocultaba en su vehículo envoltorios de crystal; fue descubierto y detenido en Sonora

Altar, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ejecutaron un operativo conjunto que culminó con el aseguramiento de una persona y el decomiso de presuntos narcóticos en el municipio de Altar, Sonora. La acción sucedió durante patrullajes de vigilancia enfocados en la prevención y el combate de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

En el transcurso de estas labores, las autoridades interceptaron un vehículo sedán, modelo Chevrolet Chevy, para una inspección. Al interior del automóvil, conducido por un individuo llamado Edmundo 'N', de 40 años de edad, los agentes localizaron, ocultos bajo el asiento del copiloto, ocho envoltorios plásticos. Dichos paquetes contenían una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina, también conocida como crystal.

Siguiendo los procedimientos legales establecidos, tanto el hombre detenido como la sustancia ilegal y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente. Esta autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del implicado, respetando en todo momento la presunción de inocencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) destacó que este tipo de resultados "reafirman su coordinación permanente con fuerzas de seguridad para fortalecer la seguridad en la región norte de la entidad, mediante operativos enfocados en la prevención y combate a delitos contra la salud".

Detienen a hombre con droga y vehículo en operativo conjunto en Altar



Altar, Sonora, 24 de octubre de 2025.- Durante un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), fue detenido un hombre en… pic.twitter.com/VmmX5hEWum — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 24, 2025

Por otro lado, durante una acción de vigilancia realizada en la región fronteriza de Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron la detención de Macario 'N', de 73 años de edad, en posesión de un arma de fuego de alto calibre y una cantidad considerable de presunta droga. El operativo tuvo lugar en la colonia Centro de la localidad de Sonoyta.

Fuente: Tribuna del Yaqui