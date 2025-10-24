'El Choco' secuestró a dos personas, las torturó, asesinó a una y las abandonó en Nogales

Nogales, Sonora.- Un hombre identificado como José Ezequiel 'N', alias 'El Choco', fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Como parte de la resolución judicial, un juez de control le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que permanecerá en reclusión mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso.

De acuerdo con lo informado este viernes por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos que se le imputan se remontan a la madrugada del 6 de agosto de 2020, en Nogales. Según se detalla en la carpeta de investigación, alrededor de las 3:00 horas, el ahora detenido, en conjunto con otros individuos, habría irrumpido en un domicilio del fraccionamiento Misión de Anza, de la ciudad fronteriza.

En el interior de la vivienda se encontraban Jesús Eduardo 'N' y Cecilio Alfonso 'N', quienes fueron sorprendidos mientras dormían. Según la narrativa de los hechos presentada por el Ministerio Público, las víctimas fueron secuestradas, subidas a un vehículo tipo pick up y trasladadas a un lugar no especificado. Posteriormente, ambos hombres fueron objeto de una agresión física con una tabla de madera, recibiendo golpes en todo el cuerpo.

A consecuencia de las graves lesiones sufridas, Jesús Eduardo 'N' murió. Por su parte, Cecilio Alfonso 'N' resultó con heridas que, si bien no ponían en riesgo su vida, requirieron atención médica. Tras la agresión, ambas víctimas fueron abandonadas frente a otra casa en la misma colonia. El trabajo de investigación de la FGJES permitió identificar a José Ezequiel 'N' como uno de los presuntos responsables, lo que permitió su captura y posterior presentación ante la autoridad judicial.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino la determinación de que existen elementos suficientes para iniciar un juicio formal. La Fiscalía de Sonora señaló que continua con la integración de la carpeta de investigación para buscar, en la etapa de juicio oral, una sentencia de prisión. Asimismo, indicó que que las indagatorias siguen para identificar y localizar a los demás copartícipes en este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora