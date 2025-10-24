Forzó a una menor a subir a su auto y le ofreció droga para tener intimidad al norte de Sonora

Cananea, Sonora.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Emmanuel 'N', de 34 años de edad, quien fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2025, cerca de las 23:00 horas, en la colonia El Barrilito, de Cananea.

Según las prueba presentados por el Ministerio Público, el acusado llegó al lugar a bordo de una camioneta tipo pick up y, al observar a la víctima de 13 años en el exterior de un domicilio, presuntamente la forzó a subir al vehículo en contra de su voluntad. Posteriormente, el individuo condujo por la carretera Cananea - Ímuris, deteniéndose en una gasolinera. En este punto, le habría ofrecido a la joven un cigarro de marihuana.

La víctima aprovechó un descuido para bajar del automóvil y solicitar auxilio a las personas que se encontraban en el establecimiento. Se reportó que, mientras la menor se ponía a salvo, el sujeto le habría dirigido verbalizaciones de índole sexual. Tras la detención de Emmanuel 'N', la Fiscalía de Sonora procedió con la judicialización del caso. Durante la audiencia inicial, el juez consideró que los datos reunidos eran suficientes.

Por este motivo, determinó vincular a proceso al sujeto por su posible participación en los delitos señalados. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso penal para garantizar la seguridad de la víctima y evitar la sustracción de la justicia. Con esta resolución judicial, se abre el periodo de investigación complementaria, en el cual ambas partes, fiscalía y defensa, podrán aportar más pruebas.

Vinculado a proceso y en prisión Emmanuel “N” por privación ilegal de la libertad y corrupción de menores en Cananea



Cananea, Sonora, 24 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo de un Juez el auto de vinculación a proceso en… pic.twitter.com/jpTr9y30yH — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 24, 2025

Este viernes, la Fiscalía de Sonora también informó sobre el inicio de un proceso judicial en contra de un hombre de 70 años de edad, identificado como Héctor 'N', por su presunta responsabilidad en los delitos de acoso y abuso cometidos en perjuicio de una menor de edad. Los hechos que se le imputan al sujeto ocurrieron el pasado 28 de septiembre dentro de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Altas, de la comunidad de Mazatán, Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGEJ Sonora