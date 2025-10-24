Intentan asesinar a hombre al poniente de Ciudad Obregón; sicarios lo sorprendieron a tiros

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este viernes 24 de octubre, una agresión armada movilizó a las corporaciones de seguridad al poniente de Ciudad Obregón. El suceso, ocurrido en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, dejó como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones de bala. De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos se registraron poco después de las 20:00 horas sobre las calles Henares, entre Antonio Caso y Bretagna.

En ese punto, un hombre fue interceptado por presuntos sicarios quienes, según las primeras versiones, abrieron fuego en su contra cuando se encontraba en el exterior de una vivienda. Tras perpetrar el ataque, los responsables lograron huir del lugar con rumbo desconocido. La víctima fue identificada de manera extraoficial como Armando, de aproximadamente 30 años de edad y presuntamente originario del municipio de San Ignacio Río Muerto.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia a un hospital, para que recibiera atención médica. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce su estado de salud. La zona fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal de Cajeme y Secretaría de Marina (Semar), quienes implementaron un operativo.

Por su parte, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo presente para realizar el levantamiento de indicios y las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del atentando.

Autoridades revisan el área en busca de casquillos percutidos

Apenas la noche de ayer jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un operativo en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la comisaría de Esperanza, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en plena vía pública. La rápida movilización de las fuerzas de seguridad permitió ubicar el punto del ataque y asegurar el área, donde se localizaron varias armas de alto calibre abandonadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando sujetos armados abrieron fuego contra un domicilio ubicado en la zona norte de le mencionada colonia. Testigos señalaron que los disparos se escucharon de manera continua durante varios minutos, lo que llevó a que de inmediato se activara el Código Rojo y se movilizaran unidades de la Policía Municipal de Cajeme y del Ejército Mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui