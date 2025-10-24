Lo cazaron en su domicilio: Motosicarios matan a balazos a hombre al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una vez más, la tarde de este viernes 24 de octubre se registró una agresión armada que cobró la vida de un hombre en la colonia Lomas de Madrid, ubicada al norte de Hermosillo. El suceso violento movilizó a diversas corporaciones de seguridad a la zona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas en el exterior de un domicilio situado sobre las calles Villa Hidalgo, entre Arizona y 12 de Octubre.

Según las primeras versiones recabadas a través de testigos, la víctima fue interceptada por sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. De acuerdo con los testimonios, los agresores abordaron al hombre justo en la entrada de su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones con un arma corta. Tras cometer la agresión, los responsables se dieron a la fuga de manera inmediata con rumbo desconocido.

El sonido de las detonaciones alertó a los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras revisar a la persona confirmaron que ya había muerto. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Simultáneamente, los uniformados se desplegó un operativo de búsqueda en las áreas aledañas para intentar localizar a los perpetradores, sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna persona detenida. Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las indagatorias en el sitio para recabar evidencias que ayude a esclarecer lo sucedido.

Diversas autoridades presentes en el lugar de los hechos

El cuerpo del fallecido, quien de manera extraoficial fue identificado por vecinos con el apodo de 'Tony', fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia y los trámites para su identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora