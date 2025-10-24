Matan a balazos a dos hombres en calles de Tepito; una mujer fue alcanzada por bala perdida

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre una agresión armada ocurrida este viernes 24 de octubre en barrio de Tepito. El suceso resultó en el fallecimiento de dos hombres y dejó a una mujer con una lesión que no pone en riesgo su vida. De acuerdo con el comunicado emitido por la corporación, los hechos iniciaron en la zona comercial del Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

En ese momento, un individuo se aproximó al área de puestos semifijos y realizó disparos de manera directa en contra de dos masculinos. La agresión provocó que uno de ellos perdiera la vida en el lugar de los hechos, mientras que el segundo resultó gravemente herido y murió poco después. En el mismo evento, una mujer que transitaba por la zona fue alcanzada por uno de los proyectiles, sufriendo una herida en el pie.

Tras el incidente, fueron los propios vecinos y comerciantes quienes alertaron a los servicios de emergencia. La mujer lesionada fue trasladada por sus familiares a un hospital para recibir atención médica. La respuesta de las autoridades fue inmediata. Un oficial de la SSC que se encontraba realizando labores de patrullaje en las cercanías presenció el ataque armado e inició la persecución del presunto responsable.

El sospechoso huyó a pie y se introdujo en una vecindad ubicada en la calle Tenochtitlán. Al sentirse acorralado por el agente, el sujeto se giró y accionó su arma en contra del policía. El uniformado repelió la agresión, no obstante, continuó su escape, presuntamente a bordo de una motocicleta que ya lo esperaba. Después, las autoridades confirmaron que el segundo hombre que había resultado herido logró llegar por sus medios a un hospital.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el personal médico informó que había fallecido poco después de su ingreso. La SSC desplegó un operativo de búsqueda en la zona para localizar al responsable. Además, se realiza un análisis de las cámaras de videovigilancia de los centros de monitoreo C2 y C5 para trazar la ruta de escape del individuo.

uD83DuDEA8En #Tepito llegaron a matar a Joshua de 20 años y a Edi, 22, pero, se llevaron entre las patas a un señor que solo estaba comprando. Hay 3 MUERTOS en @AlcCuauhtemocMx. Un sicario se metió entre los puestos ubicados en Eje 1 y Tenochtitlan, col. Morelos. Ahí disparó contra los 2… pic.twitter.com/6FFuodhjDR — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) October 25, 2025

Mientras tanto, el Ministerio Público ha tomado conocimiento del caso y coordina las labores de los servicios periciales en la escena del crimen para recabar los indicios necesarios que permitan esclarecer el móvil de la agresión y llevar al responsable ante la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui