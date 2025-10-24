Menor de cuatro años recibe atención inmediata de policías tras sufrir lesión grave en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El pasado jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de las 19:05 horas, mientras realizaban su recorrido de rutina, elementos municipales fueron interceptados por una madre muy preocupada, ya que su hija de cuatro años presentaba una lesión en la cabeza. Los hechos ocurrieron en el cruce de José S. Healy y Rotelo, en la colonia Romanza, al poniente de la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con información extraoficial, los agentes involucrados en la situación de emergencia fueron Caraveo Moreno, Salcido Ruíz y Esparza Molina, quienes de inmediato procedieron a brindar los primeros auxilios a la niña. La menor presentaba una herida en la región frontal izquierda, zona que forma parte del lóbulo frontal del cerebro, área fundamental para el lenguaje y el pensamiento.

Afortunadamente, los policías realizaron una curación básica, consistente en la asepsia y antisepsia del área afectada, con el objetivo de controlar el sangrado superficial y prevenir infecciones. Hasta el momento de la redacción de esta nota, se desconoce si la menor fue trasladada a un hospital; sin embargo, en casos de laceraciones de este tipo siempre se recomienda realizar estudios médicos de rutina en la zona afectada.

El hombre fue puesto a salvo

Otro caso de intervención

Por otro lado, el 19 de octubre, alrededor de las 17:06 horas, los oficiales Andrade Meza, Gastélum Ramírez, Segura Carbajal y Álvarez Camacho evitaron que un hombre se arrojara desde el techo de la Central de Autobuses de Hermosillo, ubicada en Luis Encinas y Jara, colonia Los Naranjos. El sujeto, de 37 años, había discutido previamente con los guardias del recinto. Tras ser puesto a salvo por los agentes, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui