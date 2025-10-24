Renuncia Anallely López, funcionaria de Puebla vinculada al CJNG; así presumía lujos en redes

Puebla, Puebla.- La Secretaría del Bienestar en Puebla confirmó la separación del cargo de Anallely López Hernández, quien se desempeñaba como delegada de la microrregión 8, con sede en el municipio de Libres. A través de un comunicado emitido este 24 de octubre, la dependencia informó que la funcionaria "presentó su renuncia voluntaria al cargo por decisión personal". Esto sucede en medio de una serie de señalamientos que vinculan a López Hernández con una presunta organización criminal y cuestionan la correspondencia entre su salario y su estilo de vida.

En su comunicado, la Secretaría del Bienestar subrayó su apego a los principios de "transparencia, honestidad y servicio al pueblo”, afirmando que respetan la decisión de la ahora exfuncionaria y que las actividades en la región continuarán sin interrupciones. Asimismo, la dependencia se deslindó de cualquier proceso legal futuro, puntualizando que "será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda".

uD83DuDEA8IMPORTANTEuD83DuDEA8



uD83DuDCCC @Bienestar_Pue informa que Anallely López Hernández se separó voluntariamente de su cargo.



"Será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda". pic.twitter.com/ehXnX7d6r7 — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) October 24, 2025

El caso cobró notoriedad a nivel nacional cuando, durante una de sus conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada sobre una supuesta detención de López Hernández en posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército y estupefacientes. La mandataria desestimó categóricamente la información en ese momento, calificándola como "falsa". Sin embargo, las acusaciones contra López Hernández no se limitaron a ese presunto hecho.

Se le ha señalado por una supuesta cercanía con Nazario 'N', un empresario y líder sindical poblano actualmente bajo proceso legal por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actividades de narcotráfico y extorsión en Puebla y Jalisco. Ante estas alegaciones, la exdelegada se defendió públicamente, argumentando que las fotografías en las que aparece junto a Nazario 'N' no implican ninguna relación personal.

Anallely López Hernández, delegada del Bienestar de Puebla estaba con Nazario Ramírez, operador del CJNG cuando este fue detenido en Guadalajara, recibe coches de regalo, tiene una vida que no encaja con lo que gana, pero dicen que ya dejo el cargo, quien sabe (Informacion en el… pic.twitter.com/Up4oYAZLCy — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) October 24, 2025

Mi conocimiento hacia su persona fue algo muy reciente y únicamente relacionado con temas de gestión y trabajo comunitario en su localidad", afirmó a medios de comunicación.

El estilo de vida de Anallely se convirtió en otro punto de escrutinio. A través de sus redes sociales, la exfuncionaria solía compartir imágenes de viajes internacionales, artículos de marcas de lujo y vehículos de alta gama. Estas publicaciones generaron interrogantes en medios locales, ya que su salario oficial como delegada, según registros gubernamentales, ascendía a 19 mil 444 pesos mensuales, una cifra que, a primera vista, no parece compatible con los gastos exhibidos.

uD83DuDD34 #Puebla: Renuncia la delegada de Bienestar, Anallely López, tras revelarse su vínculo con un presunto operador del CJNG, Nazario Ramírez, detenido en Jalisco. La Secretaría confirmó su salida "voluntaria".#CJNG #Bienestar #Seguridad #FGR pic.twitter.com/1tftgCwUCX — El Regional (@regionalmorelos) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui