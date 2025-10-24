A tempranas horas, se reporta voraz INCENDIO en vivienda de Cajeme: Bomberos se movilizan

Cajeme, Sonora.- La madrugada de este viernes 24 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en la comunidad de Pueblo Yaqui, luego de que se reportara un voraz incendio al interior de una una vivienda en inmediaciones de la colonia Nueva Creación. Las intensas llamas iluminaron la zona durante varios minutos, provocando la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes se trasladaron de inmediato para controlar la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada sobre las calles Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, donde las llamas comenzaron a propagarse rápidamente dentro de una vivienda de dos cuartos. Vecinos del sector, al notar el fuego y el humo que se extendía, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Incendio en vivienda de Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Los bomberos arribaron con la unidad E-01 y realizaron un ataque directo con monitor, logrando controlar el fuego antes de que alcanzara otras propiedades cercanas. Gracias a la rápida actuación del personal, el siniestro fue contenido a tiempo, con lo que se evitó que se registraran víctimas o que las llamas se extendieran por la manzana. Posteriormente, los elementos realizaron labores de remoción y enfriamiento del área con línea de una pulgada.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron considerables, ya que el interior de la vivienda resultó severamente afectado. Según los informes preliminares, el fuego consumió muebles, electrodomésticos y parte de la estructura del inmueble, por lo que las autoridades evalúan las causas que pudieron originar el incendio, sin descartar un posible cortocircuito.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme apoyaron con el acordonamiento del área y el control del tránsito, mientras que personal de Protección Civil supervisó el sitio para descartar riesgos adicionales. Debido a que no se reportaron heridos ni víctimas mortales, no fue necesario que se hicieran presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Las causas del siniestro aún se desconoce, sin embargo, las pesquisas continuarán. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui