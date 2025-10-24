Trágico accidente en Etchojoa: Mueren dos menores tras chocar su moto contra autobús

Etchojoa, Sonora.- Un lamentable accidente vial sucedió la mañana de este viernes 24 de octubre, en la carretera estatal 27, donde dos menores de edad murieron. El suceso ocurrió en el tramo comprendido entre las calles J y K, a escasos metros del entronque a la comunidad de Juyateve, en el municipio de Etchojoa. El percance se registró alrededor de las 6:00 horas, involucrando a una motocicleta de la marca Italika y un camión de transporte de personal.

Según los primeros informes, en la motocicleta viajaban Hiram 'N', de 17 años de edad, y Héctor Jesús 'N', de 16 años, ambos originarios de la localidad de Mayocahui. Lamentablemente, debido a la fuerza del impacto, ambos jóvenes fallecieron en el lugar de los hechos antes de que pudieran recibir atención médica. Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para resguardar la zona y dirigir el tráfico.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios. Como parte del protocolo, el conductor del autobús agrícola fue detenido de manera preventiva y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y para determinar las causas exactas del accidente.

Trascendió que al momento de la choque se reportaban condiciones de baja visibilidad en la zona debido a la presencia de neblina matutina. Este factor, sumado a las características de las vías rurales, llevó a las autoridades a reiterar el llamado a los conductores para que extremen precauciones, reduzcan la velocidad y utilicen las luces de sus vehículos, especialmente durante las primeras horas del día y en tramos con poca iluminación.

BOMBAZO EN ETCHOJOA, otro camionazo cobra dos vidas, y transporte en el estado sigue,”nadando de muertito”se hace como

Que no ve nada, muchos transportes, urbanos, foráneos andan trabajando sin permiso en todo el sur sonora, que será tan grande el$$$$$$,el compromiso, del jefe… pic.twitter.com/AyAyIKGJoZ — El Regional De Sonora uD83CuDF35 (@RegionalSonora) October 24, 2025

Este hecho se suma a la larga lista de motociclistas accidentados en la región del Valle del Mayo. Apenas el pasado 27 de septiembre, un choque entre dos motos dejó como saldo el fallecimiento de una mujer de 32 años de edad y su bebé nonato. La víctima fue identificada como Josefina Yazmín Ramírez Peña, quien estaba embarazada y viajaba como pasajera en uno de los vehículos ligeros involucrados en el percance ocurrido en Etchojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui